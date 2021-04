Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio. «Atto di terrorismo» (Di domenica 11 aprile 2021) Né vittime né dispersione di materiale radioattivo. Sabato Teheran aveva annunciato la messa in funzione di centrifughe di nuova generazione Leggi su ilsole24ore (Di domenica 11 aprile 2021) Né vittime né dispersione di materiale radioattivo. Sabato Teheran aveva annunciato la messa in funzione di centrifughe di nuova generazione

Advertising

sole24ore : Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - sole24ore : Nucleare, Iran: incidente al più importante impianto per l’arricchimento dell’uranio - danielamarch8 : RT @radio3mondo: 'Un atto di terrorismo nucleare', così lo ha definito il capo dell'agenzia per l'energia atomica iraniana - Marchess86 : Intanto è di nuovo tensione tra #Iran e #Israele con il nuovo sabotaggio all'impianto nucleare di #Natanz - peterkama : l'impianto nucleare sabotato in iran , israele non smentisce #corsera -