L'Ue dice addio ad AstraZeneca? Si punterà su 1,8 miliardi di vaccini mRna (Di domenica 11 aprile 2021) Luca Sablone La Commissione europea pronta ad acquistare quasi 2 miliardi di dosi per il 2022-2023: si guarda a Pfizer, Moderna o Curevac perché più efficaci contro le varianti L'Unione europea si prepara a dire addio ad AstraZeneca? Stando a quanto si apprende da fonti di Bruxelles, la Commissione Ue sarebbe pronta a un nuovo acquisto di quasi 2 miliardi di dosi di vaccino: nello specifico si tratterebbero di 900 milioni di sieri più un'opzione di altri 900 milioni per l'approvvigionamento dei paesi membri nel 2022 e 2023. C'è però un particolare che porterebbe ad escludere l'antido anglo-svedese: si vorrebbe puntare sui prodotti che hanno sviluppato un immunizzante con tecnologia mRna poiché ritenuti più efficaci dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. Dunque, in un'ottica di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 aprile 2021) Luca Sablone La Commissione europea pronta ad acquistare quasi 2di dosi per il 2022-2023: si guarda a Pfizer, Moderna o Curevac perché più efficaci contro le varianti L'Unione europea si prepara a diread? Stando a quanto si apprende da fonti di Bruxelles, la Commissione Ue sarebbe pronta a un nuovo acquisto di quasi 2di dosi di vaccino: nello specifico si tratterebbero di 900 milioni di sieri più un'opzione di altri 900 milioni per l'approvvigionamento dei paesi membri nel 2022 e 2023. C'è però un particolare che porterebbe ad escludere l'antido anglo-svedese: si vorrebbe puntare sui prodotti che hanno sviluppato un immunizzante con tecnologiapoiché ritenuti più efficaci dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali. Dunque, in un'ottica di ...

