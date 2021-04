LIVE Virtus Bologna-Trieste 23-18, Serie A basket in DIRETTA: +5 Segafredo dopo i primi cinque minuti di partita (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Nikolic su Alviti, ci saranno tre liberi per il giocatore dell’Allianz. 25-18 SCHIACCIATA DI NIKOLIC! +7 Virtus. FINE PRIMO QUARTO Errore di Laquintana sull’ultimo attacco del primo quarto. 23-18 1/2 Nikolic, 11? per chiudere il primo quarto. Fallo di Laquintana su Nikolic, liberi. 22-18 Penetrazione di Alibegovic, massimo vantaggio Virtus sul +4. 20-18 1/2 Delia. Fallo di Tessitori che manda l’ex Delia in lunetta. 20-17 Dentro il libero supplementare. 19-17 ADAMS! L’ex Malaga arriva a schiacciare subendo il fallo di Fernandez, potenziale gioco da 3. 17-17 2/2 Adams. Fallo di Da Ros che manda Adams in lunetta, 2’27” al termine del primo quarto. 15-17 Henty riporta avanti Trieste in uscita dal time out. 15-15 Tessitori riporta lo score in parità ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Nikolic su Alviti, ci saranno tre liberi per il giocatore dell’Allianz. 25-18 SCHIACCIATA DI NIKOLIC! +7. FINE PRIMO QUARTO Errore di Laquintana sull’ultimo attacco del primo quarto. 23-18 1/2 Nikolic, 11? per chiudere il primo quarto. Fallo di Laquintana su Nikolic, liberi. 22-18 Penetrazione di Alibegovic, massimo vantaggiosul +4. 20-18 1/2 Delia. Fallo di Tessitori che manda l’ex Delia in lunetta. 20-17 Dentro il libero supplementare. 19-17 ADAMS! L’ex Malaga arriva a schiacciare subendo il fallo di Fernandez, potenziale gioco da 3. 17-17 2/2 Adams. Fallo di Da Ros che manda Adams in lunetta, 2’27” al termine del primo quarto. 15-17 Henty riporta avantiin uscita dal time out. 15-15 Tessitori riporta lo score in parità ...

