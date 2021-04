Lazio | Farris | «Abbiamo creato tanto | ci mancano i gol di Immobile»

(Di domenica 11 aprile 2021) Massimilianoha parlato al termine di Verona-Massimiliano, vice tecnico della, ha parlato nel post partita del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni A DAZN: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 SULLA VITTORIA DI OGGI – «Avevamodiversi episodi. Queste partite non le vinci con una sola occasione. Al di là del gol, necreate molte, come il gol di Caicedo. La squadra ha giocato con il cuore, disposta a soffrire e a limitare le ripartenze avversarie. L’giocata esattamente come l’preparata e dal punto di vista caratteriale è una delle nostre vittorie. Sono contento di stare qua e di aver vinto oggi. Simone a casa sta bene e sono contento di dedicargli questa ...

...lache grazie al gol di Milinkovic batte il Verona e rimane in zona Champions League. Senza Simone Inzaghi, a casa perché positivo al Covid - 19, arrivano punti fondamentali con il vice...Anzi, per quella di, che conferma il suo trend: sesta vittoria (e 3 pareggi) quando c'è lui a guidare la squadra. Lanon ha giocato alla grande, ma ha creato i presupposti per passare ...Hellas Verona-Lazio | Farris: “Abbiamo voluto fortemente questa vittoria”. Sono le parole del vice allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 1-0 al ...Abbiamo fortemente voluto la vittoria”. Lo ha dichiarato Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, oggi in panchina al posto di Simone Inzaghi (risultato positivo al Covid), dopo la vittoria ...