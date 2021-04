Juve-Genoa 3-1 e Pirlo mantiene terzo posto

(Di domenica 11 aprile 2021) Torino, 11 apr. – (Adnkronos) – Lantus sconfigge 3-1 ilall’Allianz Stadium e conserva ilin classifica a 12 punti dall’Inter capolista e ad una sola lunghezza dal Milan. I bianconeri danno continuità al successo di mercoledì nel recupero con il Napoli dominando il match sin dalle prime battute e trovando il doppio vantaggio con Kulusevski e Morata, si addormentano in avvio di ripresa e subiscono il gol di Scamacca per poi chiudere la partita grazie a McKennie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...Pjaca (dal 46' per Behrami) impegna il portiere della(55') e poi spara alto da buona posizione (56'). È poi CR7 a sfiorare il gol (57'). McKennie (dal 68' per Kulusevski (70'). Al 76'in ...6,5 Pirlo Il primo tempo somiglia alla continuazione di- Napoli, poi qualcosa s'inceppa, rischiando il pari. Con i cambi , sistema la situazione. Queste invece le pagelle del: 6,5 Perin ...ROMA, 11 APR - Juventus e Napoli vincono le rispettive sfide della 30/a giornata di serie A e tengono il passo del Milan, che ieri si era imposto a Parma. Anche la Lazio porta a casa tre punti, confer ...Scamacca ad inizio ripresa segna il gol del 2-1 che poteva riaprire l'incontro, chiuso dall'americano in contropiede.