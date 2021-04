In Cina 21 minatori bloccati in una miniera allagata (Di domenica 11 aprile 2021) I soccorritori sono al lavoro in Cina per salvare 21 minatori bloccati da delle inondazioni in una miniera nella regione nord - occidentale dello Xinjiang. L'incidente è avvenuto sabato sera nel sito ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 aprile 2021) I soccorritori sono al lavoro inper salvare 21da delle inondazioni in unanella regione nord - occidentale dello Xinjiang. L'incidente è avvenuto sabato sera nel sito ...

Advertising

news_mondo_h24 : Ventuno minatori intrappolati in Cina a causa di una inondazione: bloccati a 1.200 metri sotto terra - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Cina, 21 minatori intrappolati a -1.200 metri da un'inondazione #cina - laregione : Cina: 21 minatori intrappolati in una miniera allagata - LouiseCrown_ : RT @UnioneSarda: Ventuno minatori bloccati in una miniera allagata in #Cina: 'Alcuni sono a 1.200 metri sottoterra' - MediasetTgcom24 : Cina, 21 minatori intrappolati a -1.200 metri da un'inondazione #cina -