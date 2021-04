Highlights e gol Inter-Cagliari 1-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 11 aprile 2021) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la trentesima giornata di. Al Meazza difficoltà per i nerazzurri contro i sardi che ci mettono il cuore ma sono costretti poi a capitolare al 75? per effetto della rete di Darmian che regala altri tre punti alla capolista. Brutto stop per la salvezza dei rossoblu. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

L'Inter ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel match valido per la 30ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I nerazzurri si sono imposti allo Stadio San Siro di Milano e proseguono la propria cavalca ...
Inter-Cagliari: voti, highlights e tabellino finale del match giocato alle 12:30 a San Siro. Gli uomini di Conte si avvicinano allo Scudetto ...