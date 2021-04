Domenica In, Pupo si racconta: la carriera e il rapporto con la madre (Di domenica 11 aprile 2021) Pupo approda a Domenica In per un emozionante racconta, tra carriera e vita privata. Enzo Ghinazzi, che è anche amico intimo di Mara Venier, si è presentato con la sua consueta simpatia esprimendosi in russo. La sua comicità travolgente ha coinvolto anche la conduttrice, che ha voluto dire Ti Amo a suo marito Nicola proprio nell’idioma degli amici sovietici. I primi momenti sono quelli dedicati agli esordi da artista, con una passione nata quasi per caso e in un piccolo paese toscano: “Passai da ragazzino di paese a miliardario, fu quello il grande problema. Il figliolo del postino di Ponticino che diventa una star internazionale: il rischio è stato alto. Comincio poi a cadere nella passione pericolosa del gioco, era una cosa che avevamo nel DNA. Con i soldi in tasca era tutto più semplice. I grandi successi si sono ... Leggi su dilei (Di domenica 11 aprile 2021)approda aIn per un emozionante, trae vita privata. Enzo Ghinazzi, che è anche amico intimo di Mara Venier, si è presentato con la sua consueta simpatia esprimendosi in russo. La sua comicità travolgente ha coinvolto anche la conduttrice, che ha voluto dire Ti Amo a suo marito Nicola proprio nell’idioma degli amici sovietici. I primi momenti sono quelli dedicati agli esordi da artista, con una passione nata quasi per caso e in un piccolo paese toscano: “Passai da ragazzino di paese a miliardario, fu quello il grande problema. Il figliolo del postino di Ponticino che diventa una star internazionale: il rischio è stato alto. Comincio poi a cadere nella passione pericolosa del gioco, era una cosa che avevamo nel DNA. Con i soldi in tasca era tutto più semplice. I grandi successi si sono ...

