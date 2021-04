De Zerbi: “Dobbiamo essere orgogliosi della nostra mentalità. Rientrano Locatelli, Muldur e Ferrari” (Di domenica 11 aprile 2021) Intervenuto a Sassuolo Channel per l’intervista pre Benevento-Sassuolo, il tecnico Roberto De Zerbi ha parlato della partita di domani: “Il Sassuolo deve essere orgoglioso della mentalità, con lo spirito con cui si è battuto contro Roma e Inter. Ci sono cose da migliorare ma bisogna portarsi questo spirito anche nella partita di domani, difficile ma diversa rispetto alle altre due. Deve conservare la coscienza e la consapevolezza di quanto fatto in queste due gare perché non tutti vedono il calcio allo stesso modo, qualcuno può apprezzare, qualcuno no, ma se sei consapevole di quello che hai fatto e sapevi prima quello che avresti dovuto fare ed è riuscito o quantomeno quasi tutto riuscito, vuol dire che devi essere forte a mantenere la convinzione senza fartela traballare dal ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Intervenuto a Sassuolo Channel per l’intervista pre Benevento-Sassuolo, il tecnico Roberto Deha parlatopartita di domani: “Il Sassuolo deveorgoglioso, con lo spirito con cui si è battuto contro Roma e Inter. Ci sono cose da migliorare ma bisogna portarsi questo spirito anche nella partita di domani, difficile ma diversa rispetto alle altre due. Deve conservare la coscienza e la consapevolezza di quanto fatto in queste due gare perché non tutti vedono il calcio allo stesso modo, qualcuno può apprezzare, qualcuno no, ma se sei consapevole di quello che hai fatto e sapevi prima quello che avresti dovuto fare ed è riuscito o quantomeno quasi tutto riuscito, vuol dire che deviforte a mantenere la convinzione senza fartela traballare dal ...

