Dazn in tilt durante Inter-Cagliari. E sui social si scatena la protesta dei tifosi (Di domenica 11 aprile 2021) «Ci aspetta un 2021 di calcio bellissimo». È uno dei commenti pubblicati poco fa su Twitter dagli spettatori di Dazn. Il riferimento, chiaramente ironico va all'acquisto dei diritti del prossimo...

AlessandraVV_ : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari - SusyMely1 : RT @LenaMaylen1978: Uamma ma!per una volta che si era vestita, è andato in tilt il sistema Dazn! Vedi che a far la suora per finta non ti r… - LenaMaylen1978 : Uamma ma!per una volta che si era vestita, è andato in tilt il sistema Dazn! Vedi che a far la suora per finta non… - Simo252525 : RT @GiusCandela: Basta #InterCagliari per mandare in tilt #dazn. L'anno prossimo deve mandarne dieci, molte in contemporanea. - mike71282 : RT @francecristallo: Beccati i due hacker che hanno mandato in tilt i server di #DAZN #intercagliari -