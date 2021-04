Covid India, superato tetto 150mila contagi in 24 ore (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - L'India supera il tetto dei 150mila contagi in un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie. Il Paese è nel momento più critico della pandemia a causa del numero di contagi in costante crescita da 32 giorni, la maggior parte concentrata in cinque stati: Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Uttar Pradesh e Kerala, in particolare il primo, il cui primo ministro, Uddhav Thackeray, valuta la possibilità di un lockdown totale. Questi dati hanno spinto il governo di Nuova Delhi sabato a vietare la maggior parte delle riunioni pubbliche e a porre limiti all'ingresso in ristoranti, teatri e mezzi di trasporto pubblico, limitando le cerimonie come matrimoni e funerali. Oggi è iniziato anche uno speciale ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) - L'supera ildeiin un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie. Il Paese è nel momento più critico della pandemia a causa del numero diin costante crescita da 32 giorni, la maggior parte concentrata in cinque stati: Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Uttar Pradesh e Kerala, in particolare il primo, il cui primo ministro, Uddhav Thackeray, valuta la possibilità di un lockdown totale. Questi dati hanno spinto il governo di Nuova Delhi sabato a vietare la maggior parte delle riunioni pubbliche e a porre limiti all'ingresso in ristoranti, teatri e mezzi di trasporto pubblico, limitando le cerimonie come matrimoni e funerali. Oggi è iniziato anche uno speciale ...

