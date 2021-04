Covid Fvg | oggi 208 contagi e 12 morti | bollettino 11 aprile

(Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 208 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 11, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 12, che portano il totale a 3.506 dall’inizio dell’epidemia di-19. Nella regione, gli attuali positivi sono 11.111. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Da ieri registrati altri 12 morti, che portano il totale a 3.506 dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Nella regione, gli attuali positivi sono 11.111. Un mese in zona rossa ha influito sul numero dei contagi? I numeri Covid in Fvg. Trenta giorni dopo, il Friuli Venezia Giulia torna ad essere una regione in zona arancione. L'ultima volta era ...