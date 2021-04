Come cambia il colore delle regioni dal 12 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Solamente Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania saranno in zona rossa dalla prossima settimana. Tutto il resto d’Italia sarà in arancione. Da lunedì 12 aprile, l’Italia sarà prevalentemente in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, e Come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza 6 regioni passeranno in arancione e una in rosso. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria entreranno quindi in zona arancione. Mentre la Sardegna passerà in zona rossa. Per cui Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania diventano rosse. Mentre Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Veneto, Trento, Liguria, Umbria, e Sicilia ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) Solamente Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania saranno in zona rossa dalla prossima settimana. Tutto il resto d’Italia sarà in arancione. Da lunedì 12, l’Italia sarà prevalentemente in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, econfermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza 6passeranno in arancione e una in rosso. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria entreranno quindi in zona arancione. Mentre la Sardegna passerà in zona rossa. Per cui Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania diventano rosse. Mentre Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Veneto, Trento, Liguria, Umbria, e Sicilia ...

