Basket femminile | Reyer Venezia | tremenda beffa finale L’EuroCup 2021 è di Valencia con due liberi di Carrera Quintana

(Di domenica 11 aprile 2021) Due tiridi Raquel, 19 anni, tra le più grandi promesse delspagnolo ed europeo, confezionano laa 1?1 dalla fine per l’Umana. Ladi EuroCup consegna il trofeo, per il, al, che vince per 81-82 al termine di unabellissima e vibrante, tra due squadre di valore pressoché identico, decisa soltanto da un dettaglio. Non bastano i 26 punti di una maestosa Yvonne Anderson, mentre dall’altra parte Queralt Casas, di gran classe, ne porta a casa 20, mentre la giocatrice del destino,, ne mette a segno 13. Continua il digiuno italiano che dura da 13 anni, mentre ...

Due tiri liberi di Raquel Carrera Quintana, 19 anni, tra le più grandi promesse del basket spagnolo ed europeo, confezionano la beffa a 1"1 dalla fine per l'Umana Reyer Venezia. La finale di EuroCup c ...