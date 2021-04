AstraZeneca | insegnante 50enne colpita da ictus dopo il vaccino | è grave

(Di domenica 11 aprile 2021) Una docente di 50 anni è stata ricoverata all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, in provincia di Verona,essere statada. L’aveva ricevuto ilil 14 marzo scorso a Formia, in provincia di Latina. La donna si trovava in visita alla figlia quando ha accusato il malore. Tuttavia, come riporta l’associazione Giustitalia (a cui si è rivolta la famiglia della docente), laaveva accusato malesseri nelle settimane successive al. Commenti Navigazione articoli SENIGALLIA : Muore di trombosi 12 oreil richiamo Pfizer L'articolo proviene da City Roma News.

... infatti, la scorsa settimana era morta per una trombosi cerebrale l'Augusta Turiaco , anche lei messinese, di 55 anni, e anche lei vaccinata con. La situazione in Italia. Sono ...... la scorsa settimana infatti, una simile vicenda era accaduta a Augusta Turiaco ,55enne di Messina, anche lei vaccinata cone deceduta per morte cerebrale in seguito a ...Le vicissitudini del siero anglo svedese non fanno vacillare la serenità di chi ha già ricevuto la dose. Ma affiorano perplessità ...Dice Francesco Cerquetella, insegnante di Macerata: "Spero nella somministrazione del vaccino Pfizer, perché le Marche hanno bloccato la somministrazione di AstraZeneca per gli under 60". "Comunque, ...