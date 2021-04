Anticipazioni UN POSTO AL SOLE dal 12 al 16 Aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Nuove sorprese, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Un POSTO al SOLE che verranno trasmesse nella settimana che va dal 5 al 9 Aprile 2021. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5671, 5672, 5673, 5674,5675. Per i più curiosi, ecco le trame ufficiali! Anticipazioni UPAS di Lunedì 5 Aprile 2021 Franco indaga su Ernesto Gargiulo, pensando possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Il progressivo riavvicinamento tra Michele e Silvia potrebbe subire una piccola battuta d’arresto. Guido si rende conto che la “piccola” nipote di Mariella potrebbe trasformarsi in una presenza molto difficile da gestire a causa della sua involontaria ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 aprile 2021) Nuove sorprese, nuove trame e nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini nelle puntate di Unalche verranno trasmesse nella settimana che va dal 5 al 9. Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3 e vedremo le puntate numero 5671, 5672, 5673, 5674,5675. Per i più curiosi, ecco le trame ufficiali!UPAS di Lunedì 5Franco indaga su Ernesto Gargiulo, pensando possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Il progressivo riavvicinamento tra Michele e Silvia potrebbe subire una piccola battuta d’arresto. Guido si rende conto che la “piccola” nipote di Mariella potrebbe trasformarsi in una presenza molto difficile da gestire a causa della sua involontaria ...

