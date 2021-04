Alitalia | l’altolà dei sindacati

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 11 aprile 2021) No a una compagnia formato ‘mini’ e senza logo. Di fronte alle ipotesi che stanno circolando nelle ultime ore di un nuovo vettore costretto ad abbandonare il suo storico brand e che dovrà decollare con una flotta più che dimezzata con il conseguente pesante taglio di personale, arrivadeiche bocciano da subito un eventuale accordo tra governo e Ue che vada in questa direzione. Un nuovo allarme che arriva in vista di giornate che si annunciano decisive per il complicato negoziato tra Roma e Bruxelles e dà nuova linfa alle motivazioni della manifestazione indetta per il 14 aprile prossimo sull’emergenza non solo di, ma di tutto il trasporto aereo nazionale. “Una compagnia aerea anonima, di dimensioni regionali con un piano industriale con modesti obiettivi, imposto dalla direzione generale concorrenza della ...