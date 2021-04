Alibaba, Pechino chiude indagine Antitrust con multa da 2,8 miliardi di dollari per il gruppo di Jack Ma (Di domenica 11 aprile 2021) multa record di 2,8 miliardi di dollari per Alibaba, il colosso dell’e-commerce fondato da Jack Ma. Ad infliggerla è stata Pechino che ha chiuso un’indagine Antitrust sull’abuso di posizione dominante, nel mezzo degli sforzi di Pechino per riportare sotto controllo l’enorme potere accumulato dai grandi gruppi Internet. La sanzione di 18,2 miliardi di yuan, annunciata sabato, è pari al triplo del precedente massimo di quasi 1 miliardo di dollari comminata nel 2015 al produttore di microchip americano Qualcomm ed è circa il 12% dell’utile netto del 2020 di Alibaba: la mossa aiuta a rimuovere parte dell’incertezza che grava sulla compagnia dopo l’avvio dell’indagine di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)record di 2,8diper, il colosso dell’e-commerce fondato daMa. Ad infliggerla è statache ha chiuso un’sull’abuso di posizione dominante, nel mezzo degli sforzi diper riportare sotto controllo l’enorme potere accumulato dai grandi gruppi Internet. La sanzione di 18,2di yuan, annunciata sabato, è pari al triplo del precedente massimo di quasi 1 miliardo dicomminata nel 2015 al produttore di microchip americano Qualcomm ed è circa il 12% dell’utile netto del 2020 di: la mossa aiuta a rimuovere parte dell’incertezza che grava sulla compagnia dopo l’avvio dell’di ...

