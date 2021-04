Age of Empire IV arriva questo autunno anticipato da una beta. Tutte le novitàHDblog.it (Di domenica 11 aprile 2021) Age of Empires IV arriverà in autunno su PC attraverso Xbox Game Pass e Steam. L’annuncio è stato fatto ieri da Microsoft e Relic Entertainment nel corso del Fan Event di Age of Empires. Il lancio dell’atteso strategico sarà preceduto dalla pubblicazione di una beta chiusa riservata ai membri di Age Insider che si iscriveranno sul sito ufficiale del gioco (link in FONTE). Lo show ha poi offerto attraverso alcuni video una panoramica delle novità che andranno a caratterizzare il quarto capitolo della serie, e sono stati annunciati anche nuovi contenuti e funzionalità per Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Empires III Definitive Edition. Miglior Hardware a piccolo prezzo? Poco X3 Pro, in offerta oggi da mi.com a 219 euro oppure da Amazon a 281 euro. CLICCA QUI PER ... Leggi su helpmetech (Di domenica 11 aprile 2021) Age ofs IV arriverà insu PC attraverso Xbox Game Pass e Steam. L’annuncio è stato fatto ieri da Microsoft e Relic Entertainment nel corso del Fan Event di Age ofs. Il lancio dell’atteso strategico sarà preceduto dalla pubblicazione di unachiusa riservata ai membri di Age Insider che si iscriveranno sul sito ufficiale del gioco (link in FONTE). Lo show ha poi offerto attraverso alcuni video una panoramica delle novità che andranno a caratterizzare il quarto capitolo della serie, e sono stati annunciati anche nuovi contenuti e funzionalità per Age ofs II: Definitive Edition e Age ofs III Definitive Edition. Miglior Hardware a piccolo prezzo? Poco X3 Pro, in offerta oggi da mi.com a 219 euro oppure da Amazon a 281 euro. CLICCA QUI PER ...

