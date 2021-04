Traffico Roma del 10-04-2021 ore 09:30 (Di sabato 10 aprile 2021) Luceverde Roma ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sempre chiusa fino a 12:00 la via Panoramica ovvero Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Giovanni Falcone Paolo Borsellino si tratta di lavori di pulizia della manto stradale tra Piazzale Clodio via Trionfale In entrambe le direzioni all’Eur oggi e domani e di scena il Gran Premio di Formula diverse strade del quartiere sono chiusa al Traffico in particolare la Colombo chiusa la carreggiata centrale da Piazzale 25 marzo a via Laurentina verso il centro da via Laurentina a viale Europa Verso il raccordo chiuso anche la complanare da viale Asia lo svincolo per il viadotto della Magliana verso il centro è da via Laurentina fino a viale Asia Verso il raccordo manifestazione in programma dalle 10:30 alle 13:30 in largo Bernardino da Feltre possibili disagi per il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 aprile 2021) Luceverderitrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sempre chiusa fino a 12:00 la via Panoramica ovvero Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e via Giovanni Falcone Paolo Borsellino si tratta di lavori di pulizia della manto stradale tra Piazzale Clodio via Trionfale In entrambe le direzioni all’Eur oggi e domani e di scena il Gran Premio di Formula diverse strade del quartiere sono chiusa alin particolare la Colombo chiusa la carreggiata centrale da Piazzale 25 marzo a via Laurentina verso il centro da via Laurentina a viale Europa Verso il raccordo chiuso anche la complanare da viale Asia lo svincolo per il viadotto della Magliana verso il centro è da via Laurentina fino a viale Asia Verso il raccordo manifestazione in programma dalle 10:30 alle 13:30 in largo Bernardino da Feltre possibili disagi per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Polizia, oltre 37 milioni di persone controllate nell'emergenza Covid Fra i numeri delle operazioni proprio per contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti spiccano i 310 minorenni arrestati. In ambito antiterrorismo, espulse 59 persone ritenute pericolose per ...

Alberi caduti, indagato anche il capo di Gabinetto di Virginia Raggi Arterie su cui, secondo la Procura, il Comune, su sollecitazione del Coc., avrebbe dovuto ridurre il transito delle persone e il traffico delle auto . L'unica limitazione decisa dalla sindaca era ...

La Formula E si prende l'Eur, a Roma i bolidi elettrici: strade chiuse e diretta tv. Tutte le informazioni

Roma è pronta. Il week end del 10 e dell'11 aprile all'insegna ... Modifiche alla viabilità: strade chiuse e deviazioni Sono già scattate le chiusure al traffico in zona Eur per fare spazio al circuito.

Polizia, oltre 37 milioni di persone controllate nell’emergenza Covid Sequestrati beni per 30 milioni di euro. Fra i numeri delle operazioni proprio per contrastare il traffico e lo spaccio di stupefacenti spiccano i 310 minorenni arrestati. In ambito antiterrorismo ...

