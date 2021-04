Serie A | Udinese-Torino | Pereyra a supporto di Llorente | Nicola col tandem Belotti-Sanabria Le formazioni ufficiali

Advertising

100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di #Udinese e #Torino. - CinqueNews : #udineseTorino, le formazioni ufficiali: Verdi mezzala - Mediagol : #SerieA, #Udinese-#Torino: Pereyra a supporto di Llorente, Nicola col tandem Belotti-Sanabria. Le formazioni uffici… - ILOVEPACALCIO : #SerieA, #UdineseTorino: le #formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - SPress24 : Serie A, Udinese-Torino: Le Formazioni Ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

... le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di- Torino, match valido per la 30ª giornata diA 2020/2021.(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, ...LaA oggi torna con gli anticipi della 30esima giornata di campionato. Spezia - Crotone , partita rocambolesca finita 3 - 2 , seguirà Parma - Milan , ore 18, e infine in serata- Torino , ...UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente. Il sabato della 30 giornata di Serie A si chiude alla ‘Dacia Arena’, con ...Questa sera alle ore 20:45, va in scena il match tra Udinese e Torino, valido per la 30esima giornata di Sereie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento: UDINESE (3-5-1-1): M ...