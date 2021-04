Scuola, il finalista dei “Nobel dei docenti” Carlo Mazzone istituisce la borsa di studio per gli studenti dell’ultimo anno (Di sabato 10 aprile 2021) Carlo Mazzone, docente di Informatica presso l’Istituto “G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento è stato selezionato come finalista del Global Teacher Prize 2020, il premio, istituito dalla Varkey Foundation, meglio noto come il “Nobel dei docenti”. In tale ambito il professore Mazzone, grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale che ha diviso il proprio premio con gli altri finalisti, ha avuto la disponibilità in denaro di 55.000 dollari che gli saranno erogati per i prossimi 10 anni. Aderendo allo spirito del Global Teacher Prize, che vuole esaltare l’importanza dell’educazione come speranza per la creazione di un mondo migliore dando l’opportunità a tutti i bambini e giovani del Pianeta di avere un’educazione di valore, il professore ha voluto investire tali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021), docente di Informatica presso l’Istituto “G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento è stato selezionato comedel Global Teacher Prize 2020, il premio, istituito dalla Varkey Foundation, meglio noto come il “dei”. In tale ambito il professore, grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale che ha diviso il proprio premio con gli altri finalisti, ha avuto la disponibilità in denaro di 55.000 dollari che gli sarerogati per i prossimi 10 anni. Aderendo allo spirito del Global Teacher Prize, che vuole esaltare l’importanza dell’educazione come speranza per la creazione di un mondo migliore dando l’opportunità a tutti i bambini e giovani del Pianeta di avere un’educazione di valore, il professore ha voluto investire tali ...

