Polizia, Mattarella ricorda gli agenti vittime del Covid: “In prima linea con impegno e abnegazione anche in questa pandemia” (Di sabato 10 aprile 2021) In occasione del 169esimo anniversario della Polizia di Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il prefetto Lamberto Giannini, con una rappresentanza di appartenenti alla Polizia. “In quest’occasione – ha detto il Capo dello Stato – vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono per la Polizia: la fiducia e l’affidamento. Sentimenti si sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. La Polizia si è prodigata con impegno e abnegazione pagando un prezzo alto, 14 vittime e 10mila contagiati sono un prezzo particolarmente pesante essere stati in prima linea a garantire sicurezza e assistenza. Il pensiero non va solo alle 14 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) In occasione del 169esimo anniversario delladi Stato, il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Quirinale il prefetto Lamberto Giannini, con una rappresentanza di appartenenti alla. “In quest’occasione – ha detto il Capo dello Stato – vorrei esprimere il ringraziamento per quello che i cittadini avvertono per la: la fiducia e l’affidamento. Sentimenti si sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. Lasi è prodigata conpagando un prezzo alto, 14e 10mila contagiati sono un prezzo particolarmente pesante essere stati ina garantire sicurezza e assistenza. Il pensiero non va solo alle 14 ...

