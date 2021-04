Paura Brescia-Pescara, l’allenatore Grassadonia è svenuto in campo (Di sabato 10 aprile 2021) Momenti di grande Paura nel match del campionato di Serie B tra Brescia e Pescara, l’allenatore Grassadonia è svenuto in campo. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio dei padroni di casa con Jagiello, il pareggio è arrivato grazie a Dessena al 72?. Nel finale di partita tensione in campo per un malore che ha colpito l’allenatore Grassadonia. Il tecnico del Pescara è svenuto nel finale della gara col Brescia e ha lasciato il campo accompagnato dai medici. I risultati di Serie B, 33ª giornata: la Salernitana in corsa per il secondo posto, tonfo casalingo del Lecce ?Mister Grassadonia sviene in panchina ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Momenti di grandenel match del campionato di Serie B train. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio dei padroni di casa con Jagiello, il pareggio è arrivato grazie a Dessena al 72?. Nel finale di partita tensione inper un malore che ha colpito. Il tecnico delnel finale della gara cole ha lasciato ilaccompagnato dai medici. I risultati di Serie B, 33ª giornata: la Salernitana in corsa per il secondo posto, tonfo casalingo del Lecce ?Mistersviene in panchina ...

