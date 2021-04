Parma-Milan | Tomori | “Oggi dobbiamo mettere più intensità”

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - MilanPress_it : #Tomori ai microfoni di Milan TV?????? - Salvo_Volpe17 : Tweet che leggeremo dopo la vittoria del milan a Parma: 'Domani partita fondamentale, sarà la prova della maturità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Milan

Le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani Jr., Kurti?; Man, Pellé, Gervinho ALL.: D'Aversa.(4 - 2 - 3 - 1): G. ...DIRETTA: GLI ALLENATORI Si avvicina sempre di più la diretta die adesso quindi è giusto soffermarci sui due allenatori, Roberto D'Aversa e Stefano Pioli. D'Aversa negli scorsi anni ha ...Il Parma per credere ancora nella salvezza, il Milan per conservare il posto in zona Champions. E' questo il leit-motiv della sfida del sabato pomeriggio al Tardini. I padroni di casa dovrebbero ...Intervistato ai microfoni di Milan TV all' arrivo delle squadre al Tardini di Parma, Tomori ha parlato così della partita di oggi: "Contro la Sampdoria ...