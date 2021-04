Nicola: “Un successo fondamentale, per la salvezza è ancora lunga” (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa dell’Udinese, che proietta i granata momentaneamente a +5 dal terz’ultimo posto. Queste le parole di Nicola: “Vittoria fondamentale ma non abbiamo ancora finito e siamo in una posizione che non ci rende soddisfatti. Siamo contenti per il percorso in termini di punti e di prestazioni e questo ci fa ben sperare per il futuro”. Oggi ha bloccato la fonte di gioco dell’Udinese: è questa la chiave tattica della gara?“Credo che un giocatore come De Paul non sia facile da bloccare. Siamo stati bravi a limitarlo con un lavoro di squadra, poi questi giocatori ci mettono poco a trovare la giocata giusta. Siamo stati bravi a livello attico, Lucidi e abbiamo migliorato dei datti rispetto alle ultime gare. Credo che la vittoria sia frutto della ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Torino, Davide, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa dell’Udinese, che proietta i granata momentaneamente a +5 dal terz’ultimo posto. Queste le parole di: “Vittoriama non abbiamofinito e siamo in una posizione che non ci rende soddisfatti. Siamo contenti per il percorso in termini di punti e di prestazioni e questo ci fa ben sperare per il futuro”. Oggi ha bloccato la fonte di gioco dell’Udinese: è questa la chiave tattica della gara?“Credo che un giocatore come De Paul non sia facile da bloccare. Siamo stati bravi a limitarlo con un lavoro di squadra, poi questi giocatori ci mettono poco a trovare la giocata giusta. Siamo stati bravi a livello attico, Lucidi e abbiamo migliorato dei datti rispetto alle ultime gare. Credo che la vittoria sia frutto della ...

