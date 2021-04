Napoli, Rita muore a soli 27 anni in ospedale: la Procura dispone l’autopsia (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha iniziato ad accusare una nausea persistente, a vomitare e, di conseguenza, a dimagrire vistosamente, fino a pesare 49 chili: Rita Caccioppoli, a cui era stata diagnosticata una depressione, è morta lo scorso 6 aprile, a soli 27 anni, nell’ospedale del Mare di Napoli, malgrado i reiterati tentativi dei sanitari di rianimarla. Secondo uno psichiatra accreditato dall’Asl, però, la ragazza non soffriva di alcun disturbo alimentare. Come tutti i giovani, stava soffrendo gli effetti determinati dall’emergenza sanitaria in corso. Neppure un ricovero durato ben 17 giorni è servito a fare luce sulle problematiche che l’affliggevano dallo scorso mese di febbraio. Secondo i medici in questi mesi l’hanno visitata, fatta eccezione per lo psichiatra, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha iniziato ad accusare una nausea persistente, a vomitare e, di conseguenza, a dimagrire vistosamente, fino a pesare 49 chili:Caccioppoli, a cui era stata diagnosticata una depressione, è morta lo scorso 6 aprile, a27, nell’del Mare di, malgrado i reiterati tentativi dei sanitari di rianimarla. Secondo uno psichiatra accreditato dall’Asl, però, la ragazza non soffriva di alcun disturbo alimentare. Come tutti i giovani, stava soffrendo gli effetti determinati dall’emergenza sanitaria in corso. Neppure un ricovero durato ben 17 giorni è servito a fare luce sulle problematiche che l’affliggevano dallo scorso mese di febbraio. Secondo i medici in questi mesi l’hanno visitata, fatta eccezione per lo psichiatra, ...

