Meteo: torna la NEVE come una manna dal cielo, ne cadrà davvero tanta (Di sabato 10 aprile 2021) Una fase di maltempo si appresta a colpire parte dell’Italia già in questo weekend, portando anche nevicate. Stavolta la NEVE si limiterà però a colpire le montagne soprattutto dell’Arco Alpino. Non è peraltro attesa NEVE a quote così basse, come accaduto nel recente episodio di freddo tardivo. Tormente di NEVE in arrivo sulle AlpiLe nevicate risulteranno però localmente copiose, in quanto la perturbazione sarà intensa e avanzerà piuttosto lentamente. Il fronte sarà peraltro alimentato dal contrasto fra correnti meridionali, molto cariche d’umidità, ed aria più fredda in discesa dalle alte latitudini. Imminenti grosse nevicate Ciò enfatizzerà le precipitazioni e sono attesi accumuli importanti sui settori alpini e prealpini maggiormente esposti, a cavallo tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Addirittura ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Una fase di maltempo si appresta a colpire parte dell’Italia già in questo weekend, portando anche nevicate. Stavolta lasi limiterà però a colpire le montagne soprattutto dell’Arco Alpino. Non è peraltro attesaa quote così basse,accaduto nel recente episodio di freddo tardivo. Tormente diin arrivo sulle AlpiLe nevicate risulteranno però localmente copiose, in quanto la perturbazione sarà intensa e avanzerà piuttosto lentamente. Il fronte sarà peraltro alimentato dal contrasto fra correnti meridionali, molto cariche d’umidità, ed aria più fredda in discesa dalle alte latitudini. Imminenti grosse nevicate Ciò enfatizzerà le precipitazioni e sono attesi accumuli importanti sui settori alpini e prealpini maggiormente esposti, a cavallo tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Addirittura ...

Advertising

wwwmeteoit : Torna il maltempo al Nord e in Toscana con rischio di forti piogge nel corso del weekend del 10-11 aprile. - fordeborah5 : RT @meteoredit: #10aprile Buongiorno e buon sabato! Le previsioni #meteo per la giornata di oggi, su - InMeteo : Meteo: torna la primavera al sud, maltempo in vista al nord! - fordeborah5 : RT @meteoredit: #10aprile Confermato il ritorno della #pioggia nei prossimi giorni, come si può vedere nei modelli ECMWF qui sotto. ??? Ecc… - CentroMeteoITA : #METEO - #WEEKEND di #MALTEMPO su parte d'ITALIA con #NUBIFRAGI e #NEVE abbondante sulle Alpi, a seguire torna il f… -