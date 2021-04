Loris Rispoli, una vita per la verità sul Moby Prince: "Con la morte di mia sorella è iniziata la mia battaglia per tutte le vittime" (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente dell’associazione dei parenti delle vittime è ora ricoverato. Per la prima volta, dal 1992, non era in testa al corteo per l’anniversario Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente dell’associazione dei parenti delleè ora ricoverato. Per la prima volta, dal 1992, non era in testa al corteo per l’anniversario

Advertising

iltirreno : ??Sulla Moby Prince c’era sua sorella Liana, che sul traghetto della Navarma diretto a Olbia lavorava alla boutique:… - TirrenoLivorno : 30 ANNI DEL MOBY PRINCE / Loris Rispoli e la sua battaglia per la verità: oggi tutti lì per lui ??L'articolo di Fede… - fedelazzotti : Per la prima volta non ci sarà. Impegnato a combattere per sé stesso invece che per la memoria delle vittime del… - LioKlingo : Noi non dimentichiamo. Nell'anniversario della strage della Moby Prince ripropongo questa lunga ricostruzione che L… -