Juventus, problemi di bilancio: servono 100 milioni, tanti rischiano l’addio (Di sabato 10 aprile 2021) Juventus – Il Corriere dello Sport questa mattina si è focalizzato sulle necessità finanziarie che la Juventus ha da qui al 30 giugno. Fabio Paratici sa che deve garantire ad Andrea Agnelli plusvalenze per 100 milioni in 80 giorni. Significa che la parentesi juventina di qualcuno è inesorabilmente giunta alla fine. Il contesto è quello che è, cessioni solo cash verranno cercate ma sono complicate da realizzare. Piuttosto sembra essere il mercato degli scambi quello che possa fondere gli interessi della Juve e di altri club. Juventus, da Dybala a Demiral: chi rischia l’addio Secondo il quotidiano capitolino sono tanti sul mercato. Si parla di Demiral, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, McKennie (appena riscattato). Poi c’è il tanto discusso Dybala. Chi riceve ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 aprile 2021)– Il Corriere dello Sport questa mattina si è focalizzato sulle necessità finanziarie che laha da qui al 30 giugno. Fabio Paratici sa che deve garantire ad Andrea Agnelli plusvalenze per 100in 80 giorni. Significa che la parentesi juventina di qualcuno è inesorabilmente giunta alla fine. Il contesto è quello che è, cessioni solo cash verranno cercate ma sono complicate da realizzare. Piuttosto sembra essere il mercato degli scambi quello che possa fondere gli interessi della Juve e di altri club., da Dybala a Demiral: chi rischiaSecondo il quotidiano capitolino sonosul mercato. Si parla di Demiral, Alex Sandro, Rabiot, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, McKennie (appena riscattato). Poi c’è il tanto discusso Dybala. Chi riceve ...

