In strada per un video rap, 300 giovani aggrediscono gli agenti (Di sabato 10 aprile 2021) Federico Garau Gli uomini delle forze dell'ordine sono stati costretti ad utilizzare un lacrimogeno per disperdere i facinorosi: non risultano feriti Girano un video rap in zona San Siro a Milano, durante il quale arrivano a danneggiare alcune autovetture posteggiate ai lati della strada e, non paghi, si scagliano contro gli uomini delle forze dell'ordine accorsi sul posto dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti. Protagonisti in negativo della assurda vicenda, sulla quale le autorità stanno ancora effettuando le indagini del caso per risalire a tutti i responsabili, numerosi giovani di età compresa tra i 16 ed i 20 anni. Sarebbero stati inizialmente circa 300 i ragazzi segnalati in via Micene, all'interno del quartiere popolare di San Siro, verso le ore 17:30. Urla e rumori molesti hanno ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Federico Garau Gli uomini delle forze dell'ordine sono stati costretti ad utilizzare un lacrimogeno per disperdere i facinorosi: non risultano feriti Girano unrap in zona San Siro a Milano, durante il quale arrivano a danneggiare alcune autovetture posteggiate ai lati dellae, non paghi, si scagliano contro gli uomini delle forze dell'ordine accorsi sul posto dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti. Protagonisti in negativo della assurda vicenda, sulla quale le autorità stanno ancora effettuando le indagini del caso per risalire a tutti i responsabili, numerosidi età compresa tra i 16 ed i 20 anni. Sarebbero stati inizialmente circa 300 i ragazzi segnalati in via Micene, all'interno del quartiere popolare di San Siro, verso le ore 17:30. Urla e rumori molesti hanno ...

Advertising

RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - MinisteroSalute : ?? Quali sono le tecniche scelte per lo sviluppo dei vaccini anti #Covid19? ??virus inattivato o attenuato ??antigene… - fattoquotidiano : Milano, 300 ragazzi in strada per girare video rap senza distanziamento. Pomeriggio di guerriglia urbana con carabi… - mimmomaiello : RT @ilgiornale: 300 giovani in strada a Milano per un video rap danneggiano auto parcheggiate: sassi, bastoni e pietre vengono scagliati co… - djaniceto : RT @ilgiornale: 300 giovani in strada a Milano per un video rap danneggiano auto parcheggiate: sassi, bastoni e pietre vengono scagliati co… -