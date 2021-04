Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12-16 aprile: una terribile accusa (Di sabato 10 aprile 2021) La lettera di Arturo Bergamini genererà nuove dinamiche a Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 12 al 16 aprile, rivelano che Cosimo, dopo aver letto la lettera e ricevuto un cablogramma, si convincerà che Umberto abbia a che fare con la scomparsa di Achille Ravasi e così si recherà al Circolo e lo accuserà apertamente della morte dell'uomo. Nel frattempo, Marta dopo il confronto con Vittorio, andrà a stare alla Villa. Intanto, le Veneri cercheranno di trovare informazioni su Nino e scopriranno che è un seminarista mentre Giuseppe cercherà di scaricare la colpa della scomparsa degli abiti su Irene. Infine, Rocco vincerà la gara di ciclismo. Il Paradiso delle signore, spoiler 12-16 aprile: ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) La lettera di Arturo Bergamini genererà nuove dinamiche a Il. Lerelative alle puntate in onda dal 12 al 16, rivelano che Cosimo, dopo aver letto la lettera e ricevuto un cablogramma, si convincerà che Umberto abbia a che fare con la scomparsa di Achille Ravasi e così si recherà al Circolo e lo accuserà apertamente della morte dell'uomo. Nel frattempo, Marta dopo il confronto con Vittorio, andrà a stare alla Villa. Intanto, le Veneri cercheranno di trovare informazioni su Nino e scopriranno che è un seminarista mentre Giuseppe cercherà di scaricare la colpa della scomparsa degli abiti su Irene. Infine, Rocco vincerà la gara di ciclismo. Il, spoiler 12-16: ...

AMDdamanna : La fatina delle macchinette mangia plastica ci ha portato al punto più basso del degrado. Quali santi ha in paradis… - Monsieurdosto : E dai, raccontatemi ancora il paradiso in terra delle PMI italiane, la vera ricetta della felicità. Ci fanno la fil… - francy_bl : @Berto13842857 @Frances84254181 @massimo21021978 è talmente connaturato che risulta inspiegabile, per cui bisogna c… - _MinutForMinut : RT @_xchi4rax: ?Best duo ever? SKAM ITALIA: PARADISO DELLE SIGNORE: #skamitalia #ilpar… - pipol161 : @ardigiorgio Ho letto che Emiliano è stato eletto all’unanimità vicepresidente della Conferenza delle Regioni... al… -