Advertising

chetempochefa : “Sono a casa. Non bevevo un bicchiere di vino da un mese. Dedico questo brindisi a voi che mi avete sostenuto e rie… - Agenzia_Ansa : 'Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l'uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Gianni Morandi: 'La mia mano destra è gravemente danneggiata, ora sarà una battaglia' - HuffPostItalia : Gianni Morandi: 'La mia mano destra è gravemente danneggiata, ora sarà una battaglia' - infoitcultura : Gianni Morandi dopo l’incidente: “Mano destra gravemente danneggiata” -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Cosa sta succedendo al cantante Gianna? Novità in arrivo per l'artista che lasciano i fan con il fiato sospeso, i dettagliè appena uscito dall'ospedale dopo l'incidente che gli è costato un lungo periodo di convalescenza e una mano. Ora inizierà per il cantante un lungo percorso di riabilitazione ma ...dall'ospedale: 'È tempo di ricominciare a muoversi, questi i primi passi' - VIDEO 21 marzo 2021dall'ospedale: 'Arriva un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama'"A piccoli passi sto tornando a una vita normale". Inizia così il post pubblicato da Gianni Morandi su Facebook. L'artista è stato dimesso dall'ospedale dopo il ricovero d'urgenza quasi un mese fa a c ...“A piccoli passi sto tornando a una vita normale. Mi aiuta Anna, mia moglie, mi aiutano le giornate primaverili, la natura, la musica e la consapevolezza di aver avuto un grave incidente ma di averla ...