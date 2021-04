Genoa, Ballardini: “Corsa, intensità ed essere squadra: ecco cosa serve per fermare la Juventus” (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Genoa Ballardini proverà a fare lo sgambetto alla Juventus domani ma non sarà facile specie dopo che la squadra bianconera si è rilanciata in chiave Champions con il successo sul Napoli. Contro Ronaldo e compagni non c’è nulla da perdere ma il Genoa però se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o tre farebbe a meno di cercare la salvezza negli incontri in casa con Benevento e Spezia. Davide Ballardini prima del match contro la Juventus ha presentato la partita: ““Contro la Juventus servono tanta Corsa, tanta intensità ed essere sempre squadra in ogni momento della gara. Dubito che la squadra di Pirlo arriverà scarica per il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico delproverà a fare lo sgambetto alladomani ma non sarà facile specie dopo che labianconera si è rilanciata in chiave Champions con il successo sul Napoli. Contro Ronaldo e compagni non c’è nulla da perdere ma ilperò se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o tre farebbe a meno di cercare la salvezza negli incontri in casa con Benevento e Spezia. Davideprima del match contro laha presentato la partita: ““Contro laservono tanta, tantaedsemprein ogni momento della gara. Dubito che ladi Pirlo arriverà scarica per il ...

Advertising

ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'Corsa, intensità ed essere squadra: ecco cosa serve per fermare la Juventus' -… - _SiGonfiaLaRete : #Genoa, #Ballardini: 'Juve in salute, servirà tanta corsa. Sarà una partita piacevole' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Juve in salute, servirà tanta corsa' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Juve in salute, servirà tanta corsa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Ballardini: 'Juve in salute, servirà tanta corsa' -