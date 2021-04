Erdogan-von der Leyen | Michel | “Non dormo bene la notte”

(Di sabato 10 aprile 2021) Charlestorna sul caso ‘sofagate’ e spiega che dopo lo sgarbo di Recep Tayyipa Ursula von der, lasciata senza sedia, non dormela. “Mi spiace molto per l’accaduto. Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von dere a tutte le donne. Vi assicuro che da allora nonlae che nella mia testa ho riavvolto il film dell’episodio decine di volte. Assumo la mia parte di responsabilità. Dovremo evitare situazioni di questo tipo in futuro”, ha detto, presidente del Consiglio Europeo, in un incontro con un gruppo di giornali europei tra cui Il Sole 24 Ore.si è giustificato dicendo che “un’eventuale reazione avrebbe messo in dubbio il ...

Secondo il quotidiano britannico The Times , nell'incontro avvenuto trader Leyen e Michel si è rinnovato per altri cinque anni il famoso accordo sui migranti. Altri soldi da incanalare verso le casse del regime, così per altri cinque anni il giardino dell'......o fargli assumere "un atteggiamento paternalista nei confronti della signorader Leyen". "Purtroppo, la vicenda ha contribuito ad occultare la sostanza dell'incontro con il presidentee ...Charles Michel torna sul caso 'sofagate' e spiega che dopo lo sgarbo di Recep Tayyip Erdogan a Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia, non dorme bene la notte. "Mi spiace molto per l'accaduto. Ho ...Chiamiamo le cose con il loro nome. Quella di Draghi è stata una gaffe. Sì, definire Erdogan un dittatore può essere qualcosa che ci può far piacere ma da un punto di vista di relazioni internazionali ...