Ecco la suoneria di OPPO Find X3 Pro realizzata dal mitico Hans Zimmer (Di sabato 10 aprile 2021) Hans Zimmer ha deciso di provare a cimentarsi anche nel settore degli smartphone e ha realizzato una suoneria per OPPO Find X3 Pro L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 10 aprile 2021)ha deciso di provare a cimentarsi anche nel settore degli smartphone e ha realizzato unaperX3 Pro L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

DIORS30K : ecco a voi LA suoneria - QueenMary4983 : RT @nancydamb: Voglio come suoneria Stefania che dice: 'SUAIPAPP ED ECCO L'APP' #tzvip #sovip - nancydamb : Voglio come suoneria Stefania che dice: 'SUAIPAPP ED ECCO L'APP' #tzvip #sovip - WandaPriton : Questa mattina mi squilla il cell. - sai nonna, (sette anni) mi piace molto la tua suoneria! - a si? E come mai? -… -