Daniele De Rossi combatte il covid in ospedale (Di sabato 10 aprile 2021) Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Daniele de Rossi arrivano direttamente dallo Spallanzani. Il calciatore ha raccontato come sta, per fortuna non in gravi condizioni anche se i continui mal di testa e la polmonite che lo hanno colpito, hanno reso necessario il ricovero nell’ospedale romano che si occupa dei casi di covid 19. Dopo aver scoperto la positività, in seguito al focolaio scoppiato tra calciatori e membri dello staff della nazionale italiana dopo la partita con la Lituania, le condizioni di salute di Daniele de Rossi sono peggiorate, tanto che ieri è stato ricoverato in ospedale. Poche ore fa, con un video inviato ad alcuni amici e diffuso sui social, Daniele de Rossi ha fatto sapere come sta. Non si molla, si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Le ultime notizie sulle condizioni di salute didearrivano direttamente dallo Spallanzani. Il calciatore ha raccontato come sta, per fortuna non in gravi condizioni anche se i continui mal di testa e la polmonite che lo hanno colpito, hanno reso necessario il ricovero nell’romano che si occupa dei casi di19. Dopo aver scoperto la positività, in seguito al focolaio scoppiato tra calciatori e membri dello staff della nazionale italiana dopo la partita con la Lituania, le condizioni di salute didesono peggiorate, tanto che ieri è stato ricoverato in. Poche ore fa, con un video inviato ad alcuni amici e diffuso sui social,deha fatto sapere come sta. Non si molla, si ...

