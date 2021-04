Covid, la barista non riesce a pagare l’affito e viene sfrattata (Di sabato 10 aprile 2021) Nel mezzo di una crisi economica devastante, con il governo incapace di aiutare le famiglie e allo stesso tempo determinato nel tenerle chiuse in casa, si arriva a drammatici casi come quello della signora Giuseppina Pontoriero, 33 anni, sfrattata dal suo bar di piazza Lerda a Voltri, in provincia di Genova. Una storia drammatica raccontata alle pagine di Repubblica: “Dallo scorso anno abbiamo difficoltà a pagare l’affitto, è vero. Ma al proprietario del locale non interessa: ci ha fatto causa, e ora siamo stati sfrattati”. Una testimonianza resa ancora più dura da digerire dalle parole della madre di Giuseppina, Sara: “E pensare che ci siamo indebitate per tirare fuori mille euro al mese: perché abbiamo sempre cercato di pagare quanto potevamo, nonostante tutto”. Una sentenza del Tribunale di Genova, il 31 marzo, ha confermato ... Leggi su ilparagone (Di sabato 10 aprile 2021) Nel mezzo di una crisi economica devastante, con il governo incapace di aiutare le famiglie e allo stesso tempo determinato nel tenerle chiuse in casa, si arriva a drammatici casi come quello della signora Giuseppina Pontoriero, 33 anni,dal suo bar di piazza Lerda a Voltri, in provincia di Genova. Una storia drammatica raccontata alle pagine di Repubblica: “Dallo scorso anno abbiamo difficoltà al’affitto, è vero. Ma al proprietario del locale non interessa: ci ha fatto causa, e ora siamo stati sfrattati”. Una testimonianza resa ancora più dura da digerire dalle parole della madre di Giuseppina, Sara: “E pensare che ci siamo indebitate per tirare fuori mille euro al mese: perché abbiamo sempre cercato diquanto potevamo, nonostante tutto”. Una sentenza del Tribunale di Genova, il 31 marzo, ha confermato ...

quellodelpasso : Ogni cliente che entra è 'Ma quand'è che finisce sta storia del Covid?' da un anno a sta parte... finirò in psichia… - StefanoIncolla : Non riaprisse più per niente sto schifoso di barista. Mangiano e bevono seduti in un bar: multate sette persone, l… - GIUSPEDU : RT @IlMontanari: È parlando con le persone che ascolti la verità: barista in cassa integrazione covid che attende i pagamenti da novembre 2… - vaniacavi : RT @piccologabri: @vaniacavi ?????????? è da 2 mesi lo dico al barista che il covid lo porta il vaccino - piccologabri : @vaniacavi ?????????? è da 2 mesi lo dico al barista che il covid lo porta il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Covid barista Ravenna, barista si oppone ai controlli e minaccia gli agenti: arrestato ...della Polizia locale di Ravenna che avevano accertato delle violazioni alle norme anti - Covid: l'... Il barista, nonostante l'evidenza della situazione, 'si è opposto con forza, bloccando la porta di ...

Si oppone ad un controllo anti - Covid, barista arrestato Un uomo di 48 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia locale di Ravenna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti su segnalazione per un assembramento presso un ...

Si oppone ad un controllo di polizia anti Covid, barista arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Ravennawebtv.it Si oppone ad un controllo anti-Covid, barista arrestato Venivano somministrate bevande in contenitori di vetro, da consumare illecitamente sul posto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia locale di Ravenna per il reato di resistenza a pub ...

Ravenna, barista si oppone ai controlli e minaccia gli agenti: arrestato RAVENNA - Ha bloccato la porta di ingresso del suo bar e ha minacciato gli agenti della Polizia locale di Ravenna che avevano accertato delle violazioni alle norme anti-Covid: l'uomo, un 48enne, è sta ...

...della Polizia locale di Ravenna che avevano accertato delle violazioni alle norme anti -: l'... Il, nonostante l'evidenza della situazione, 'si è opposto con forza, bloccando la porta di ...Un uomo di 48 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia locale di Ravenna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti su segnalazione per un assembramento presso un ...Venivano somministrate bevande in contenitori di vetro, da consumare illecitamente sul posto. Un uomo di 48 anni è stato arrestato ieri dalla Polizia locale di Ravenna per il reato di resistenza a pub ...RAVENNA - Ha bloccato la porta di ingresso del suo bar e ha minacciato gli agenti della Polizia locale di Ravenna che avevano accertato delle violazioni alle norme anti-Covid: l'uomo, un 48enne, è sta ...