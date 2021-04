Covid Campania | oggi 2 069 contagi | bollettino 10 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.069 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 10. Si registrano altri 13 morti. Da ieri sono stati processati 20.467 tamponi molecolari. Dei 13 nuovi decessi, 10 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 5.747. Sono 1.916 i nuovi guariti, con il totale che sale a 258.061. Insono 141 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.555 quelli ricoverati in reparti di degenza. Complessivamente nella regione sono stati vaccinati con la prima dose 771.170 cittadini. Di questi 285.050 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.056.220. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in: oggi il virus fa registrare 2.069 positivi su 20.467 tamponi molecolari esaminati , 156 in meno di ieri con 682 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 10,11% ...Il gol di Ionita a metà del secondo tempo aveva dato a Inzaghi l'illusione di un'altra vittoria dopo quella contro la Juve e sarebbe stata quella che spianava la strada verso la salvezza, invece il ...CAMPANIA – Il piano vaccinale per "categorie economiche" predisposto dal presidente Vincenzo De Luca sta per saltare. Il piano prevedeva che dopo aver vaccinato contro il Coronavirus 80enni, 70enni e ...