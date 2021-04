Copasir: Salvini, ‘basta litigare sulle poltrone, ho chiesto dimissioni a tutti’ (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Se si dimettono tutti, si ricomincia da capo. Basta litigare sulle poltrone, io ho chiesto le dimissioni a tutti. Non c’è tempo da perdere. Io ho incontrato Draghi e Letta e incontrerò altri leader di partiti e sindacati. Non c’è tempo di questionare sulle poltrone. Ho chiesto ai partiti di dimettersi tutti, così si ricomincia da capo”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando della polemica sul Copasir. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Se si dimettono tutti, si ricomincia da capo. Basta, io holea tutti. Non c’è tempo da perdere. Io ho incontrato Draghi e Letta e incontrerò altri leader di partiti e sindacati. Non c’è tempo di questionare. Hoai partiti di dimettersi tutti, così si ricomincia da capo”. Lo ha detto Matteoparlando della polemica sul. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

