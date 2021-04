Chi studia e chi parla. Tutti i voti ai virologi più produttivi e influenti (Di sabato 10 aprile 2021) Domenico Di Sanzo L'"H-Index" del sito Scopus incorona Mantovani E i più presenti in tv non sono ai primi posti Scopus forse non sarà la verità rivelata, ma è considerato da molti la bibbia della scienza. Si tratta della più grande banca dati della ricerca scientifica nel mondo. Contiene una sterminata quantità di articoli, citazioni e pubblicazioni. Il sito è famoso anche per il calcolo dell'H-Index. Una sorta di coefficiente di attendibilità e autorevolezza degli scienziati, basato sul numero di ricerche pubblicate e citazioni collezionate da ciascun luminare. Sono compresi, ovviamente, virologi, epidemiologi, infettivologi, immunologi. Alcuni di loro protagonisti dei salotti televisivi. Con Tutti questi impegni catodici, difficile produrre materiale importante nel campo della ricerca scientifica, direbbero i soliti malpensanti. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Domenico Di Sanzo L'"H-Index" del sito Scopus incorona Mantovani E i più presenti in tv non sono ai primi posti Scopus forse non sarà la verità rivelata, ma è considerato da molti la bibbia della scienza. Si tratta della più grande banca dati della ricerca scientifica nel mondo. Contiene una sterminata quantità di articoli, citazioni e pubblicazioni. Il sito è famoso anche per il calcolo dell'H-Index. Una sorta di coefficiente di attendibilità e autorevolezza degli scienziati, basato sul numero di ricerche pubblicate e citazioni collezionate da ciascun luminare. Sono compresi, ovviamente,, epidemiologi, infettivologi, immunologi. Alcuni di loro protagonisti dei salotti televisivi. Conquesti impegni catodici, difficile produrre materiale importante nel campo della ricerca scientifica, direbbero i soliti malpensanti. ...

