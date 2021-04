Campionato Primavera, l’Inter vince all’ultimo respiro: Ascoli ko 1-2 (Di sabato 10 aprile 2021) l’Inter Primavera si impone sul campo dell’Ascoli Vittoria sofferta per l’Inter Primavera di Armando Madonna che nella terza giornata del girone di ritorno ha la meglio sull’Ascoli. Risultato finale di 1 a 2 con rete decisiva di Satriano dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro con Lindkvist nel primo tempo e il pari dei padroni di casa firmato da Lisi. Inizio di partita favorevole ai padroni di casa che si rendono pericolosi in un paio di circostanze dalle parti di Stankovic. l’Inter, però, regge il colpo e alla prima occasione con grande cinismo passa a condurre: allo scoccare della mezzora, Lindkvist vince un rimpallo sulla trequarti e lascia partire un mancino che si spegne all’angolino basso. Primo gol stagionale per il centrocampista ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 aprile 2021)si impone sul campo dell’Vittoria sofferta perdi Armando Madonna che nella terza giornata del girone di ritorno ha la meglio sull’. Risultato finale di 1 a 2 con rete decisiva di Satriano dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro con Lindkvist nel primo tempo e il pari dei padroni di casa firmato da Lisi. Inizio di partita favorevole ai padroni di casa che si rendono pericolosi in un paio di circostanze dalle parti di Stankovic., però, regge il colpo e alla prima occasione con grande cinismo passa a condurre: allo scoccare della mezzora, Lindkvistun rimpallo sulla trequarti e lascia partire un mancino che si spegne all’angolino basso. Primo gol stagionale per il centrocampista ...

