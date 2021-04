Bonus stagionali 2 400 euro | pagamenti automatici erogati | in arrivo la procedura per fare domanda

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono statitutti iper i lavoratori intermittenti, autonomi ebeneficiari diretti del2.400previsto dal Decreto Sostegni. A comunicarlo l’Inps in una nota stampa, con cui ha anche assicurato l’imminentedelladiper tutti i nuovi beneficiari dell’indennità. “Martedì 6 aprile – scrive Inps – a quindici giorni dal decreto-legge 41/2021 (decreto sostegni) che ha previsto la cosiddetta “indennità onnicomprensiva 2.400”, l’Inps ha già liquidato tale una tantum di 2400a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal DL 137/2020, per un ...

Advertising

FiordellisiFran : Manifestazione unitaria in prefettura #Avellino per il mancato riconoscimento dei bonus ai lavoratori precari e sta… - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Lavoratori stagionali e del settore termale: partito il pagamento automatico del Bonus 2400 - albertolupini : Lavoratori stagionali e del settore termale: partito il pagamento automatico del Bonus 2400 - ItaliaaTavola : Lavoratori stagionali e del settore termale: partito il pagamento automatico del Bonus 2400 - wam_the : Bonus 2400 euro: nuove date di pagamento -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus stagionali

... quali il conteggio per l'anno 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019; l'introduzione delper glidell'agricoltura e la sua compatibilità con il reddito di emergenza; l'...... contrariamente aia pioggia concessi a tante altre categorie, né la previsione che da tempo ... "I lavoratoriagricoli - terminano i sindacati - sono stati essenziali in tutte le fasi ...I sindacati chiedono, in particolare, il riconoscimento per il 2020 delle stesse giornate di lavoro del 2019 e l’introduzione del bonus per i lavoratori stagionali agricoli insieme alla sua ...Sono scesi in piazza, davanti alle prefetture di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia i lavoratori stagionali del settore agricolo, esclusi da ogni tipo di ...