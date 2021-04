Basket | Brindisi | casi di Covid-19 nel gruppo squadra Happy Casa

(Di sabato 10 aprile 2021) Con uno stringatissimo comunicato stampa apparso poco fa sul sito della società, l’ha comunicato la presenza didi-19 all’interno del. Il tutto proprio all’immediata vigilia della sfida che la oppone all’AX Armani Exchange Milano: Newe Olimpia sono di fatto in lotta per il primo posto. Questo il breve testo del comunicatono: “Si informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate alcune positività all’interno del. La società si è attivata per seguire tutte le procedure richieste dai protocolli vigenti al fine di svolgere regolarmente gli impegni di Lega...

Si informa che a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state riscontrate alcune positività all'interno del gruppo squadra. La s ...l'Happy Casa Brindisi ha comunicato la presenza di casi di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Il tutto proprio all'immediata vigilia della sfida che la oppone all'A|X Armani Exchange Milano: New ...