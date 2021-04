Ascoli-Monza 1-0 | Saric regala tre punti pesanti ai marchigiani

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) In quella che doveva essere una sfida favorevole agli ospiti, se si guardava la classifica, l’trova tredi importanza capitale. Infatti i bianconeri di Sottil, con la rete di, hannoto il più quotatorilanciandosi per la salvezza. Il risultato finale della sfida,1-0, infatti lancia i padroni di casa a quota 34, a tre lunghezze dal Pordenone a oggi salvo. QUALI SONO STATE LE OCCASIONI MIGLIORI DELLA SFIDA? Come avevamo sottolineato nel prepartita il Del Duca diè stregato per il. Infatti, con quella di oggi, sono 7 le partite disputate in questo stadio in Serie B nelle quali i lombardi non riescono a vincere. La prima frazione di gara è molto ...