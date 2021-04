Ami si rivolge al Governo Draghi e lancia le azioni Salva Mare

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – L’11 aprile di ogni anno si celebra la Giornata nazionale del Mare, un’occasione per onorare il mare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’inquinamento del Mar Mediterraneo dai rifiuti. E, ancora una volta, la plastica è in cima alla lista dei rifiuti che minacciano il mare e gli habitat marini. In questa occasione, l’associazione Ambiente Mare Italia (Ami) propone e promuove una serie di azioni Salva Mare. I DATI SULLA PLASTICA NEL MEDITERRANEO

Ultime Notizie dalla rete : Ami rivolge

Dire

... "Simone, mitu?". Quest'amore totale di Cristo aspetta un sì al Suo Sì misericordioso e ... / ma la bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò che sia lei". Insomma, nella vita, ...Sicuramente affascinano chi apprezza il design estremo o chi, più facile per i sedicenni a cui sioggetti capaci di farsi distinguere. Sul manubrio entrambe le leve sono regolabili e il ...I video hanno avuto milioni di visualizzazioni: "Alcuni utenti erano sotto choc e mi hanno criticata, non hanno capito che lo faccio solo per gioco. Non farei mai del male a Coco".Il messaggio di Meghan e Harry a Filippo e la rivolta dei sudditi Un messaggio ... per nulla consono alla morte del proprio amato nonno. Ecco infatti cosa si legge sul sito del fondazione Archwell ...