Vincolo quinquennale, subito movimenti annuali. Quanto prevede un emendamento Pittoni (Lega) (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Senatore Pittoni, responsabile scuola della Lega, ha presentato in queste ore un emendamento che affronta la delicata questione del Vincolo quinquennale che impedisce a molti docenti di poter presentare domanda di mobilità per avvicinarsi alle proprie famiglie L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Senatore, responsabile scuola della, ha presentato in queste ore unche affronta la delicata questione delche impedisce a molti docenti di poter presentare domanda di mobilità per avvicinarsi alle proprie famiglie L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Vincolo quinquennale, subito movimenti annuali. Quanto prevede un emendamento Pittoni (Lega) - mauriziosantin : RT @ItaliaViva: . @GToccafondi (IV): “Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la mobilità… - PacificoTweet : Vincolo quinquennale, #Anief: 'Consentire almeno l'assegnazione provvisoria ai docenti bloccati' - Orizzonte Scuola… - orizzontescuola : Vincolo quinquennale, Anief: “Consentire almeno l’assegnazione provvisoria ai docenti bloccati” - Mosquitas77 : Toccafondi (IV): 'Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la mobil… -