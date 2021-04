Una cellula sintetica con 473 geni | capace di replicarsi

(Di venerdì 9 aprile 2021) (immagine: © Emily Pelletier)Un altro passo per svelare i segreti della vita è stato compiuto. I ricercatori del J.Craig Venter Institute (Jcvi), del National Institute of Standards and Technology e del Massachusetts Institute of Technology Center for Bits and Atoms hanno creato una nuova versione dellaartificiale, un microrganismo il cui genoma è stato completamente sintetizzato in laboratorio. Si chiama Jcvi-syn3a e ha 7in più rispetto al suo predecessore Jcvi-syn3.0, indispensabili perché riesca a dividersi e a originare altre cellule simili tra loro. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cell. https://www.youtube.com/watch?v=BBaUM7AyoIs&ab channel=J.CraigVenterInstitute Da un batterio allaLa storia del primo organismo unire sintetico ha ...

