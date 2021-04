Toni Nadal torna nel tennis ma non al fianco del nipote: assisterà Auger-Aliassime (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo quattro anni d’assenza nel circuito tennistico, Toni Nadal ha deciso di tornare a ricoprire il ruolo di coach, ma non al fianco del celeberrimo nipote come molti di voi staranno pensando. Lo zio del venti volte campione Slam ha infatti annunciato che accompagnerà il tennista canadese Felix Auger-Aliassime, enfant prodige del tennis canadese. I due cominceranno a lavorare insieme a partire dal Rolex Masters 1000 di Montecarlo. Quali sono state le prime parole di Toni Nadal da coach di Auger-Aliassime ? Rientrato in Spagna nel 2017 dopo la separazione consensuale da coach del nipote, Toni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo quattro anni d’assenza nel circuitotico,ha deciso dire a ricoprire il ruolo di coach, ma non aldel celeberrimocome molti di voi staranno pensando. Lo zio del venti volte campione Slam ha infatti annunciato che accompagnerà ilta canadese Felix, enfant prodige delcanadese. I due cominceranno a lavorare insieme a partire dal Rolex Masters 1000 di Montecarlo. Quali sono state le prime parole dida coach di? Rientrato in Spagna nel 2017 dopo la separazione consensuale da coach del...

