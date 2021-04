Tempesta d'amore, anticipazioni 9 aprile: una sconvolgente verità (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempesta d'amore assicurerà al suo pubblico una puntata avvincente durante la quale verranno alla luce segreti e bugie. Le anticipazioni di oggi, venerdì 9 aprile, suggeriscono che Vanessa sarà ancora sotto shock per aver ascoltato una conversazione tra Robert e Valentina durante la quale lo chef ha spiegato alla figlia che quella con la Sonnbichler è una storia di poco conto per lui. La schermitrice si confronterà proprio con Valentina alla quale confiderà di essere davvero innamorata di suo padre. Vanessa sarà così delusa ed amareggiata da decidere di troncare per sempre il suo legame con Robert. Intanto, Sebastian Klussmann attirerà l'attenzione di Lucy, decisa a conquistarlo, ma la giovane scoprirà che anche Rosalie ha le stesse intenzioni per motivi economici in quanto fingerà che il suo socio, André, sia ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 aprile 2021)d'assicurerà al suo pubblico una puntata avvincente durante la quale verranno alla luce segreti e bugie. Ledi oggi, venerdì 9, suggeriscono che Vanessa sarà ancora sotto shock per aver ascoltato una conversazione tra Robert e Valentina durante la quale lo chef ha spiegato alla figlia che quella con la Sonnbichler è una storia di poco conto per lui. La schermitrice si confronterà proprio con Valentina alla quale confiderà di essere davvero innamorata di suo padre. Vanessa sarà così delusa ed amareggiata da decidere di troncare per sempre il suo legame con Robert. Intanto, Sebastian Klussmann attirerà l'attenzione di Lucy, decisa a conquistarlo, ma la giovane scoprirà che anche Rosalie ha le stesse intenzioni per motivi economici in quanto fingerà che il suo socio, André, sia ...

